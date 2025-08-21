Kluivert Percaya Pemain Super League, Ini Daftar 27 Nama yang Dipanggil ke Timnas Indonesia

Kamis, 21 Agustus 2025 – 15:46 WIB

jpnn.com - PSSI telah merilis daftar 27 pemain Timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi FIFA Matchday, September mendatang.

Pelatih Patrick Kluivert tidak banyak melakukan perubahan dalam daftar pemain.

Beberapa pemain yang berkarier di Super League 2025/26 yakni Marc Klok (Persib Bandung), Ricky Kambuaya (Dewa United), Jordi Amat (Persija Jakarta), Rizky Ridho (Persija Jakarta), hingga Nadeo Arga Winata (Borneo FC) kembali mendapatkan kesempatan.

Para pemain tersebut akan dipadukan dengan diaspora yang tampil di Eropa, antara lain Emil Audero, Jay Idzes, Calvin Verdonk, hingga Kevin Diks.

Rencananya, Skuad Garuda akan melakoni laga persahabatan melawan Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 5 dan 8 September mendatang.

Pertandingan tersebut menjadi ajang bagi Jay Idzes dan kawan-kawan sebelum melakoni pertandingan putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.(kitagaruda/mcr16/jpnn)

Daftar pemain Timnas Indonesia untuk laga persahabatan melawan Kuwait dan Lebanon