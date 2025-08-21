Kluivert Percaya Pemain Super League, Ini Daftar 27 Nama yang Dipanggil ke Timnas Indonesia
jpnn.com - PSSI telah merilis daftar 27 pemain Timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi FIFA Matchday, September mendatang.
Pelatih Patrick Kluivert tidak banyak melakukan perubahan dalam daftar pemain.
Beberapa pemain yang berkarier di Super League 2025/26 yakni Marc Klok (Persib Bandung), Ricky Kambuaya (Dewa United), Jordi Amat (Persija Jakarta), Rizky Ridho (Persija Jakarta), hingga Nadeo Arga Winata (Borneo FC) kembali mendapatkan kesempatan.
Para pemain tersebut akan dipadukan dengan diaspora yang tampil di Eropa, antara lain Emil Audero, Jay Idzes, Calvin Verdonk, hingga Kevin Diks.
Rencananya, Skuad Garuda akan melakoni laga persahabatan melawan Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 5 dan 8 September mendatang.
Pertandingan tersebut menjadi ajang bagi Jay Idzes dan kawan-kawan sebelum melakoni pertandingan putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.(kitagaruda/mcr16/jpnn)
Daftar pemain Timnas Indonesia untuk laga persahabatan melawan Kuwait dan Lebanon
- Kiper: Emil Audero (US Cremonese), Ernando Ari (Persebaya Surabaya), Nadeo Argawinata (Borneo FC)
- Bek: Justin Hubner (Fortuna Sittard), Jay Idzes (Sassuolo), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Mees Hilgers (FC Twente), Jordi Amat (Persija Jakarta), Shayne Pattynama (Buriram United), Eliano Reijnders (PEC Zwolle), Kevin Diks (Borussia Monchengladbach), Sandy Walsh (Buriram United), Dean James (Go Ahead Eagles), Yance Sayuri (Malut United), Calvin Verdonk (NEC Nijmegen)
- Gelandang: Ricky Kambuaya (Dewa United), Joey Pelupessy (Lommel SK), Nathan Tjoe-A-On (Willem II), Thom Haye (-), Marselino Ferdinan (Oxford United), Marc Klok (Persib Bandung)
- Striker: Ramadhan Sananta (DPMM FC), Ragnar Oratmangoen (FC Dender), Stefano Lilipaly (Dewa United Banten), Egy Maulana Vikri (Dewa United Banten), Yakob Sayuri (Malut United), Beckham Putra (Persib Bandung)