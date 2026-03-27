KM Anaya Terbakar di Perairan Maluku, 5 ABK Luka Bakar

jpnn.com - MANADO - KM Anaya terbakar di perairan Maluku, Kamis (26/3). Sebanyak lima anak buah kapal (ABK) mengalami luka bakar. Dari lima ABK yang dilaporkan terbakar, satu korban di antaranya dalam kondisi luka bakar berat dan membutuhkan evakuasi medis segera (medevac).

"Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado mengerahkan Tim Rescue dalam operasi pencarian dan pertolongan (SAR) menyusul insiden kebakaran yang terjadi pada kapal KM Anaya di perairan laut Maluku," kata Humas Basarnas Sulut Nuriadin Gumeleng di Manado, Kamis (26/3).

Berdasar informasi awal, kata dia, menjelang sore hari kapten kapal melalui pelapor Wandi Lamuhu menyebutkan telah terjadi kebakaran di ruang mesin kapal yang mengakibatkan sejumlah ABK mengalami luka bakar saat berupaya memadamkan api. Kapal kemudian bergerak menuju Pelabuhan Bitung dengan kecepatan sekitar 6–7 knot.

Lokasi kejadian diperkirakan berada pada koordinat 1°54'10.62" LU dan 126°23'49.98" BT, dengan jarak sekitar 87 nautical mile arah timur laut dari Kantor SAR Manado dan 78 nautical mile dari Unit Siaga SAR Bitung.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pada siang hari, Kantor Basarnas Sulut langsung memberangkatkan Tim Rescue menuju titik intercept menggunakan 'Rigid Buoyancy Boat' (RBB).

Operasi SAR ini melibatkan sejumlah unsur, antara lain Tim Rescue Kantor SAR Manado, Polairud Bitung Unit Siaga SAR Bitung, Unit Siaga SAR Likupang, serta BPBD Bitung dengan total puluhan personel yang dilengkapi dengan peralatan komunikasi, medis, serta sarana pendukung lainnya.

"Hingga saat ini, seluruh korban berjumlah empat orang masih dalam status dalam penanganan, sementara data identitas korban masih dalam proses pendataan," ujarnya

Basarnas mengimbau seluruh pihak terkait untuk terus berkoordinasi dan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. "Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan secara berkala," katanya. (antara/jpnn)