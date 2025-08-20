KM Osela Tenggelam, 2 ABK Ditemukan, 6 Masih Dalam Pencarian

jpnn.com - PANGKALPINANG - Sebanyak dua anak buah kapal (ABK) KM Osela yang pecah dan tenggelam karena cuaca buruk di perairan Pulau Gelasa, Provinsi Bangka Belitung, Jumat (15/8), ditemukan dalam keadaan selamat oleh Tim SAR Gabungan. Sementara, enam ABK lainnya hingga kini masih dalam pencarian.

"Pada pukul 20.00 WIB Tim SAR Gabungan menerima informasi dari kapal TB PPKR9 bahwa pada 18 Agustus 2025 pukul 16.25 WIB menemukan dua orang ABK KM Osela atas nama inisial M. Riz dan inisial Nik pada koordinat 1°26.361'S 106°16.383'E dengan heading 324° berjarak 7 Nm dari lokasi penemuan awal dalam keadaan selamat," kata Kepala Kantor SAR Pangkalpinang I Made Oka Astawa dalam keterangan tertulisnya di Pangkalpinang, Rabu pagi.

Oka mengungkapkan kedua korban ikut bersama kapal TB PPKR9 menuju Dermaga Kabil Batam, Kepulauan Riau.

Estimasi waktu tiba di Dermaga Kabil Batam pada Rabu ini pukul 17.00 WIB.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Pos SAR Batam terkait evakuasi terhadap korban. Rencana setiba di Dermaga Kabil akan segera kami evakuasi," ungkapnya.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pemulangan korban ke tempat asal.

Dia mengatakan dengan ditemukannya dua ABK tersebut, maka masih ada enam ABK lagi dalam pencarian Tim SAR Gabungan.

Sebelumnya Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang menerima informasi kecelakaan kapal KM Osela yang pecah dikarenakan cuaca buruk dan tenggelam di perairan Karang Mardalena Pulau Gelasa, Provinsi Babel.