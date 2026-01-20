KM Putra Siantan Tenggelam di Perairan Mimika, 13 Awak Ditemukan Selamat

jpnn.com - TIMIKA - KM Putra Siantan tenggelam di perairan Mimika, Papua Tengah, Senin (19/1) malam. Sebanyak 13 awal KM Putra Siantan telah ditemukan. Semuanya dalam kondisi selamat.

"Total ada 13 awak kapal ditemukan dalam keadaan selamat, dan telah dievakuasi ke Timika,” kata Kepala Kantor SAR Timika I Wayan Suyatna di Timika, Selasa (20/1).

Dia menjelaskan bahwa 12 orang ditemukan dan diselamatkan oleh KRI Banjarmasin yang melintasi jalur pelayaran tersebut.

“Selanjutnya, kami mengerahkan personel untuk melakukan pencarian satu awak kapal lainnya dan ditemukan dalam kondisi selamat," ungkap Wayan.

Seluruh awak KM Putra Siantan tersebut saat ini masih menjalani perawatan di dua rumah sakit di Timika, yaitu RSUD Mimika dan klinik kesehatan Lanal Timika.

"Satu awak kapal yang kami temukan sekarang masih dirawat di RSUD Mimika, sementara 12 orang rekannya yang diselamatkan oleh KRI Banjarmasin sementara dirawat di klinik kesehatan TNI AL di Timika," ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa KM Putra Siantan tenggelam di perairan Mimika, berjarak sekitar 18 nautical mil dari Pelabuhan Pomako, Distrik Mimika Timur pada sekitar pukul 21.00 WIT.

Kapal tersebut mengalami kecelakaan saat dalam pelayaran dari Pelabuhan Dobo, Kepulauan Aru menuju Pelabuhan Pomako Timika.