KM Sumber Rezeki Mati Mesin di Kepulauan Seribu, 26 Penumpang Dievakuasi

jpnn.com - JAKARTA - KM Sumber Rezeki mengalami mati mesin di perairan Pulau Lancang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Minggu (12/7) sore.

Sebanyak 26 penumpang KM Sumber Rezeki dievakuasi tim gabungan.

“Alhamdulillah seluruh penumpang dapat diselamatkan dan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini," .

Kepala Seksi Gulkarmat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Agus Sunarwan di Jakarta, Senin (13/7).

Dia mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian pada Minggu (12/7) sekitar pukul 17.35 WIB dari salah satu penumpang kapal.

“Setelah menerima laporan, kami langsung mengerahkan Rescue Boat beserta lima personel menuju lokasi untuk melakukan evakuasi,” ungkap Agus.

Dia menjelaskan KM Sumber Rezeki yang dinakhodai Sadin mengalami gangguan mesin saat berlayar di Perairan Pulau Lancang.

Saat kejadian, kapal mengangkut 26 penumpang laki-laki.