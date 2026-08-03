KMI Healthcare Perkenalkan Kuala Terengganu & Kuantan sebagai Destinasi Wisata Medis

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Bagi masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan layanan kesehatan berkualitas di luar negeri, nama-nama seperti Penang, Melaka, dan Kuala Lumpur tampaknya sudah sangat akrab di telinga.

Selama ini, kota-kota tersebut menjadi alternatif destinasi berobat karena didukung oleh kualitas layanan medis terdepan, teknologi canggih, waktu tunggu yang relatif singkat, kualitas dokter dan perawat, biaya kompetitif, hingga bahasa dan budaya yang hampir sama.

Kekinian, Kuala Terengganu dan Kuantan hadir sebagai alternatif destinasi baru yang siap menyambut pasien internasional, termasuk dari Indonesia

Berjarak sekitar dua jam penerbangan dari Jakarta ke Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Kuala Terengganu dan Kuantan dapat diakses dengan mudah melalui penerbangan lanjutan domestik ataupun via darat, menjadikannya destinasi wisata medis baru yang mudah dijangkau oleh masyarakat Indonesia.

Melalui jaringan KMI Healthcare, kedua kota tersebut menghadirkan layanan kesehatan spesialis dengan standar yang setara dengan rumah sakit-rumah sakit besar di Malaysia, namun menawarkan suasana yang lebih tenang, waktu tunggu yang lebih singkat, serta pengalaman pemulihan yang lebih nyaman.

Kehadiran Kuala Terengganu dan Kuantan sekaligus memperluas pilihan masyarakat Indonesia yang selama ini lebih mengenal Penang atau Kuala Lumpur sebagai destinasi berobat.

Sebagai informasi, KMI Healthcare merupakan jaringan rumah sakit spesialis di bawah Kumpulan Medic Iman yang telah beroperasi selama hampir tiga dekade di Malaysia.

Dengan lima rumah sakit spesialis, KMI Healthcare mengedepankan pelayanan yang berpusat pada pasien (patient-centred care), didukung dokter spesialis berpengalaman, fasilitas modern, serta teknologi medis yang terus berkembang untuk menangani berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat.