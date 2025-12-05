KMP Jatra II Angkut 50 Ton Bahan Pokok & 7 Excavator Menuju Sibolga

jpnn.com, JAKARTA - KMP Jatra II milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kembali berlayar membawa bantuan bagi masyarakat di Sibolga dan Nias, Sumatera Utara.

Kapal tersebut bertolak dari Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, dengan muatan vital: beras, kasur, elpiji, sembako, serta 7 unit excavator dan 2 dump truk, Pada Jumat (5/12) pukul 12.10 WIB.

Armada itu diberangkatkan sebagai bagian dari misi percepatan pemulihan pascabencana, untuk membuka kembali ruas-ruas jalan yang tertutup material longsor.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo menuturkan bahwa keberangkatan kapal itu merupakan wujud nyata kolaborasi lintas lembaga.

“Misi kemanusiaan ini tidak lepas dari dukungan Danantara, Kementerian Perhubungan, Kodaeral TNI AL, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta sinergi BUMN Karya seperti Hutama Karya, Nindya Karya, Adhi Karya, Brantas Abipraya, dan Wijaya Karya. Semua bergerak dengan satu tujuan: membantu masyarakat bangkit dari situasi sulit,” ujarnya.

Heru menekankan alat berat yang diangkut memiliki peran krusial dalam mengatasi hambatan akses darat.

“Dengan percepatan pembersihan jalur, mobilitas logistik dan aktivitas masyarakat diharapkan segera pulih. Ketika jalan kembali terbuka, pemulihan ekonomi dapat bergerak lebih cepat,” tambahnya.

Dari posko keberangkatan di Teluk Bayur, tercatat 53 penumpang, yang terdiri dari sukarelawan, supir, dan operator alat berat, serta 21 kendaraan ikut menyeberang menuju Sibolga.