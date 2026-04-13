JPNN.com - Pendidikan

KNAI Salurkan Rp 1 Miliar untuk Pengembangan Pendidikan Hukum

Senin, 13 April 2026 – 23:39 WIB
KNAI Salurkan Rp 1 Miliar untuk Pengembangan Pendidikan Hukum - JPNN.COM
Ketua Umum KNAI Pablo Benua. Foto: KNAI

jpnn.com, JAKARTA - Komite Nasional Advokat Indonesia (KNAI) menyalurkan dana bantuan sebesar Rp1 miliar untuk mendukung pengembangan pendidikan hukum di wilayah Indonesia Timur.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan tinggi hukum di daerah yang masih terbatas fasilitasnya.

Ketua Umum KNAI Pablo Benua, mengatakan penguatan sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama organisasi.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia di bidang hukum harus dimulai dari pemerataan akses pendidikan.

Dia menilai wilayah Indonesia Timur masih membutuhkan dukungan dalam pengembangan institusi pendidikan hukum.

Dana bantuan tersebut disalurkan kepada Garuda Nasionalis Indonesia untuk pembangunan Sekolah Tinggi Hukum.

Perguruan tinggi tersebut diharapkan dapat menjadi pusat pendidikan hukum baru yang mencetak sumber daya manusia berkualitas.

“Dana ini diharapkan dapat mendukung lahirnya institusi pendidikan hukum yang mampu menjawab kebutuhan daerah,” ujar Pablo Benua, dalam halalbihalal KNAI yang digelar di Sentul City, Bogor, Minggu (12/4).

KNAI salurkan Rp1 miliar untuk pembangunan Sekolah Tinggi Hukum di Indonesia Timur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Pablo Benua  pendidikan hukum  KNAI  kampus hukum 
