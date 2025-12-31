KNPI Apresiasi Upaya Polri Menjawab Kritik dengan Prestasi di Sepanjang 2025

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Putri Khairunnisa mengapresiasi dedikasi dan kerja keras jajaran Polri yang telah ditunjukkan sepanjang 2025.

Hal itu diungkapkan Putri saat menghadiri undangan acara rilis akhir tahun 2025 Kepolisian Negara Republik Indonesia di Rupatama Mabes POLRI, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selasa, (30/12).

“Bukan hanya berbagai tantangan yang dapat dilalui, kita harus akui, berkat soliditas dan komitmen banyak prestasi dan berbagai capaian dan kontribusi nyata Polri di berbagai sektor,” ucap Nisa.

Menurut dia, kerja keras untuk melaksanakan tugas pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Sehingga kepercayaan publik terhadap Polri tren positifnya ditunjukan dalam Survei internasional maupun nasional.

“Saya yang mewakili pemuda Indonesia, berharap Polri dapat terus memberikan pelayanan terbaik, untuk selalu hadir di tengah-tengah kita, mendengarkan aspirasi dan keluhan anak-anak muda khususnya ini juga krusial,” ucap Nisa.

Nisa menyebut tantangan strategis yang akan dihadapi Indonesia kedepan. Bukan hanya hal-hal yang terbiasa selama ini, tetapi tantangan besar terkait dampak negatif perkembangan teknologi dan Artificial Intelligence (AI).

Baca Juga: Ketum GEMA Mathlaul Anwar Sebut Polri Lembaga Negara yang Transparan dan Inklusif

“Tantangan yang dihadapi ke depan kian kompleks, maka Polri jangan berpuas diri,” pungkasnya.

Rilis akhir tahun Polri ini merupakan langkah reflektif, akuntabilitas, bentuk pertanggungjawaban Polri kepada publik, dan kaleidoskop kinerja Kaleidoskop Polri sepanjang tahun 2025. Di mana kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi atas kinerja institusi selama satu tahun terakhir.