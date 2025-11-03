KNPI DKI Jakarta dan Dya Community Gelar Turnamen Padel untuk Perkenalkan Kepada Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - DYA Community, KNPI DKI Jakarta dan Ormas Pro Rakjat bekerja sama mengadakan turnamen padel.

Turnamen ini bertajuk DYA Community Padel Tournament 2025. Acara ini diikuti oleh 80 peserta terdiri dari anggota komunitas olahraga, pelaku usaha, influencer dan tokoh masyarakat se-Jakarta.

Turnamen yang diselenggarakan di MR Padel, Jakarta Selatan ini dihadiri oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari dan dibuka langsung oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung.

Plt Ketua KNPI DKI Jakarta Riyanto mengatakan acara ini diadakan untuk memperkenalkan olahraga padel secara luas ke masarakat.

“Kami sengaja membuat acara ini. Turnamen ini diadakan untuk memperkenalkan olahraga padel ke masyarakat khususnya masyarakat Jakarta. Kami bekerja sama dengan pro rakjat dan DYA Community yang diwakili oleh Mba Lidya membuat acara ini dengan tujuan selain untuk memperkenalkan olahraga padel, tetapi juga untuk mempererat silahturahmi antar komunitas olahraga, pelaku usaha, influencer dan tokoh masyarakat se-Jakarta" terang Riyanto.

Riyanto menjelaskan diharapkan kedepannya olahraga padel ini dapat digemari oleh masyarakat Indonesia khususnya Jakarta.

"Olahraga padel ini kan baru masuk Indonesia kisaran tahun 2010 dan baru booming berapa tahun ke belakang ini. Jadi, kami mengadakan acara ini untuk memperkenalkan secara luas olahraga ini. Kami harap mungkin kedepannya olahraga ini bisa digemari oleh masyarakat Indonesia khususnya Jakarta. Siapa tahu kedepan olahraga ini bisa melahirkan atlet profesional dari Indonesia dan olahraga ini masuk cabor yang diperlombakan di ajang olahraga internasional seperti olimpiade atau asian games" kata Riyanto.

KNPI DKI Jakarta ke depannya juga akan bekolaborasi dengan berbagai pihak untuk berkampanye kepada masyarakat untuk giat berolahraga untuk menjaga pola hidup sehat.