JPNN.com - Nasional - Humaniora

KNPI Jakarta Ajak Seluruh Elemen Bangsa Wujudkan Kamtibmas yang Kondusif

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 20:07 WIB
KNPI Jakarta Ajak Seluruh Elemen Bangsa Wujudkan Kamtibmas yang Kondusif
Ketua DPD KNPI Jakarta Ronny Bara Pratama. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta menyampaikan dukungannya kepada Kapolri untuk mengambil langkah tegas dalam mengusut tuntas kasus meninggalnya seorang driver ojek online (ojol) yang terlindas mobil Brimob saat aksi demonstrasi pada Rabu (28/8/2025).

Ketua DPD KNPI Jakarta Ronny Bara Pratama mengatakan peristiwa tragis ini menyita perhatian publik dan menimbulkan duka mendalam, sehingga membutuhkan penanganan hukum yang cepat, tegas, dan adil.

"Kapolri harus memastikan proses penyelidikan berlangsung transparan dan para pihak yang terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
Keadilan bagi korban dan keluarganya harus ditegakkan, tanpa pandang bulu," ujar Ronny, Sabtu.

Selain memberikan dukungan terhadap proses hukum, Ronny juga menyerukan agar peristiwa ini menjadi momentum untuk memperkuat rasa kemanusiaan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan serta ketertiban publik.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindari provokasi yang dapat memicu konflik horizontal," katanya.

Ronny juga menyampaikan harapan kepada para peserta aksi agar tetap menjaga ketertiban dalam melakukan aksi demonstrasi serta tidak merusak fasilitas umum.

"Silakan demonstrasi dengan semangat kepemudaan yang membara, tetapi jangan mudah terprovokasi, dan jangan merusak fasilitas umum, kasian masyarakat kita yang lain yang membutuhkan fasilitas tersebut," ajak Ronny. (rhs/jpnn)

Ketua DPD KNPI Jakarta Ronny Bara Pratama mengajak seluruh elemen bangsa mewujudkan kamtibmas yang kondusuif.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

