KNPI Jakarta Dukung MKD yang Tolak Surat Pengunduran Diri Keponakan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD KNPI DKI Jakarta Ronny Bara Pratama menyatakan dukungan terhadap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang menolak pengunduran diri Rahayu Saraswati sebagai anggota DPR RI.

“KNPI DKI menyambut baik keputusan MKD DPR RI tersebut, kami menilai bahwa Rahayu Saraswati masih layak dan pantas menjadi anggota DPR RI," ujar Ronny kepada awak media, Jumat (31/10).

Ronny melanjutkan Sara dikenal sosok berintegritas dan konsisten memperjuangkan isu perempuan, sehingga layak berada di DPR.

"Kehadiran figur muda seperti Mbak Saras (sapaan lain Saraswati, red) penting bagi parlemen Indonesia untuk menjaga semangat pembaruan, keterbukaan, dan keberpihakan terhadap rakyat," lanjutnya.

Ronny mengatakan KNPI Jakarta berharap keputusan MKD menjadi momentum bagi seluruh anggota DPR menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat.

“Kami mendukung penuh langkah MKD DPR RI dan berharap Mba Saras dapat terus melanjutkan pengabdiannya dengan semangat dan integritas demi kemajuan bangsa dan negara," tutup Ronny.

Sebelumnya, MKD DPR memutuskan Rahayu Saraswati tetap menjadi legislator dari fraksi Gerindra meskipun sebelumnya keponakan Presiden RI Prabowo Subianto itu menyatakan ingin mundur dari parlemen.

Hal demikian seperti dikatakan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam dalam keterangan persnya, Kamis (30/10).