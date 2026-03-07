Close Banner Apps JPNN.com
KNPI: MBG Bukan Hanya Perbaikan Gizi, tapi Menjaga Ketahanan Bangsa

Sabtu, 07 Maret 2026 – 07:00 WIB
KNPI: MBG Bukan Hanya Perbaikan Gizi, tapi Menjaga Ketahanan Bangsa
Diskusi bertajuk "Outlook Ekonomi 2026: MBG Investasi Bangsa" yang digelar Jakarta Journalist Center, Jumat, (6/3). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Natsir membantah anggapan yang menyebut program makan bergizi gratis (MBG) memangkas anggaran pendidikan. 

Hal ini disampaikan Natsir dalam diskusi yang digelar Jakarta Journalist Center, bertajuk "Outlook Ekonomi 2026: MBG Investasi Bangsa", Jumat, (6/3).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto justru memprioritaskan pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat.

"MBG tidak memutus akses pendidikan. Faktanya Presiden Prabowo telah membangun ratusan sekolah rakyat di seluruh wilayah Indonesia," lanjutnya.

Di masa depan, kata Natsir, perang bukan hanya angkat senjata, tetapi yang paling nyata justru perang ideologis dan mengintai anak-anak.

"Jadi, MBG bukan sekedar memperbaiki gizi anak-anak, tetapi menjaga ketahanan bangsa," tegasnya.

Natsir menilai dampak program MBG justru mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah dengan sangat luar biasa. Banyak sektor ekonomi yang tumbuh karena program tersebut.

"Seperti di NTT, bahan MBG diambil dari hasil pertanian warga. Sehingga petani juga merasakan dampak positif dari MBG ini," kata Natsir.



