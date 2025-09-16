Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KNPI Minta Pemerintah Prioritaskan Konsolidasi Nasional di Tengah Isu Pergantian Kapolri

Selasa, 16 September 2025 – 06:57 WIB
KNPI Minta Pemerintah Prioritaskan Konsolidasi Nasional di Tengah Isu Pergantian Kapolri - JPNN.COM
Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa. Foto: Dok. KNPI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa menanggapi isu beredarnya kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) mengenai pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke DPR RI.

Putri menilai saat ini situasi nasional belum tepat untuk dilakukan pergantian pimpinan Polri.

Menurut Putri, yang lebih mendesak saat ini adalah menjaga konsolidasi nasional demi stabilitas keamanan bangsa.

Baca Juga:

“Situasi saat ini tidak tepat dalam pergantian kapolri, karena hari ini konsolidasi nasional untuk keamanan nasional jauh lebih penting,” tegas Putri dalam keterangannya, Senin (16/9/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga menyampaikan bahwa pimpinan dewan hingga kini belum menerima surpres terkait pergantian Kapolri.

“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surpres mengenai pergantian Kapolri,” ujar Dasco, Senin (15/9/2025).

Baca Juga:

Pernyataan ini sekaligus menepis isu yang beredar mengenai adanya surat resmi dari Presiden yang sudah masuk ke DPR terkait pergantian pimpinan Polri.(fri/jpnn)

Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa mengatakan saat ini situasi nasional belum tepat untuk dilakukan pergantian pimpinan Polri.

Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KNPI  Putri Khairunnisa  Kapolri  Polri 
BERITA KNPI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp