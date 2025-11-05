Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Koalisi Anggap Tak Masuk Akal Soeharto Jadi Pahlawan, Singgung Kasus Hukum & Korupsi

Rabu, 05 November 2025 – 21:04 WIB
Koalisi Anggap Tak Masuk Akal Soeharto Jadi Pahlawan, Singgung Kasus Hukum & Korupsi - JPNN.COM
Pak Soeharto di Vancouver, Kanada, November 1997. Foto: John Gibson/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak upaya pemerintah untuk menetapkan Presiden kedua RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Perwakilan koalisi Wira Dika Orizha Piliang mengatakan tidak semua presiden layak dianugerahi gelar pahlawan.

Wira menyebut terdapat beberapa alasan yang membuat Soeharto tidak layak menyandang gelar Pahlawan Nasional.

Baca Juga:

Peneliti Imparsial itu menganggap pemberian gelar pahlawan ke Soeharto sebagai bentuk pemutihan sejarah kelam era Orde Baru.

"Upaya pengaturan kejahatan oleh negara dan merupakan upaya pemutihan sejarah kelam yang dilakukan oleh rezim otoritarinisme yang terjadi di masa pemerintah orde baru," kata dia dalam acara 29 Tahun PBHI di Jakarta, Rabu (5/11).

Wira menyebutkan periode kepemimpinan Soeharto juga terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia dan penculikan aktivis, sehingga tak layak ditetapkan pahlawan.

Baca Juga:

Selain itu, kata dia, Soeharto sebagai presiden juga menjadi simbol korupsi sistemik yang terus terjadi di Indonesia.

"Soeharto merupakan simbol dari korupsi sistemik yang terjadi para masa pemerintahan Orde Baru," katanya.

Koalisi masyarakat sipil menyebut periode kepemimpinan Soeharto diwarnai pelanggaran HAM, sehingga tak layak ditetapkan pahlawan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Soeharto  Koalisi Masyarakat Sipil  Pahlawan  Pahlawan Nasional  soeharto pahlawan nasional  korupsi 
BERITA SOEHARTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp