Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Koalisi DMFI Dukung Pramono Perangi Perdagangan Daging Anjing & Kucing

Minggu, 30 November 2025 – 05:46 WIB
Koalisi DMFI Dukung Pramono Perangi Perdagangan Daging Anjing & Kucing - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) menyampaikan catatan positif bagi Gubernur Jakarta Pramono Anung setelah menerbitkan aturan yang melarang perdagangan dan penjagalan anjing serta kucing untuk tujuan pangan.

"Kami mengapresiasi langkah bersejarah Gubernur DKI Jakarta yang menjadikan Jakarta sebagai contoh nyata bagi daerah lain di Indonesia," kata perwakilan DMFI Karin Franken melalui keterangan persnya, Sabtu (29/11).

Diketahui, Pramono menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 36 Tahun 2025 yang melarang perdagangan dan konsumsi daging hewan penular rabies, termasuk anjing. 

Baca Juga:

Pramono mengumumkan penerbitan aturan tersebut melalui unggahan Instagram pribadinya pada Selasa (25/11).

Pasal 27A Pergub Nomor 36 melarang kegiatan memperjualbelikan hewan penular rabies untuk tujuan pangan, baik dalam bentuk hewan hidup, daging mentah, maupun olahan.

Pasal 27B juga melarang kegiatan penjagalan atau pembunuhan hewan penular rabies yang ditujukan untuk tujuan pangan.

Baca Juga:

Karin menilai Pergub Nomor 36 menjadi langkah monumental menandai terobosan besar menutup praktik perdagangan daging anjing dan kucing.

Selain itu, ujar dia, Pergub Nomor 36 bisa memperkuat upaya nasional dalam pencegahan zoonosis, perlindungan kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan hewan.

Koalisi DMFI menyampaikan catatan positif bagi Gubernur Jakarta Pramono Anung setelah menerbitkan aturan soal ini. Apa itu?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pramono Anung  daging anjing  dmfi  Jakarta  penjualan daging anjing 
BERITA PRAMONO ANUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp