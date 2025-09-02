Koalisi Indonesia Bersatu Berdaulat Dorong Suasana Aman di Tengah Aksi Demo

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah tokoh masyarakat mengumumkan pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju pada Selasa (2/9).

Koalisi ini menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sosial dan mendorong terciptanya rasa aman di tengah maraknya aksi anarkis yang terjadi akibat demonstrasi di beberapa daerah.

Koalisi ini terdiri dari Bjorka, Koalisi Ojol Nasional (KON) dan Pondok Pesantren Abdulrahman Wahid Soko Tunggal pimpinan Gus Nuril.

Ketua Koalisi Michael Angelo Langie menyampaikan alasan terbentuknya wadah ini.

"Kami membentuk koalisi ini dengan sadar bahwa negara ini yang sedang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo sudah ke arah yang tepat maka dari itu kami di sini menyatakan sikap bahwa kami ada bersama Bapak Presiden Prabowo," kata Michael.

"Mengapa penting saya sampaikan hari ini, karena saya sangat menyadari ketulusan hati beliau untuk bangsa ini sebagai contohnya adalah progam MBG yang umumnya diketahui bertujuan untuk meningkatkan gizi. Namun, tidak ada yang pernah terfikir bahwa MBG itu dapat membuat lidah masyarakat Indonesia dari Sabang dan Merauke menjadi selaras sehingga memudahkan mobilitas apabila negara dalam keadaan darurat militer."

Dalam kesempatan itu, Michael juga menyerukan ajakan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif.

"Oleh sebab itu, saya mengajak kepada siapa pun yang ingin Indonesia lebih baik, dengan berkumpulnya kita hari ini bersama Koalisi Ojol Indonesia, Gus Nuril dan saya menyampaikan mari kita bersepakat untuk turut serta menciptakan suasana tenang dan adem agar ekonomi Indonesia tempat kita hidup dan mencari nafkah kembali berjalan sebagaimana adanya," ujarnya.