Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Presiden Bentuk Tim Reformasi Kejaksaan dan Lapas

Rabu, 19 November 2025 – 16:37 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Presiden Bentuk Tim Reformasi Kejaksaan dan Lapas - JPNN.COM
Ilustrasi Kejaksaan Agung. Foto: Ricardo

jpnn.com - Koalisi masyarakat sipil meminta Presiden Prabowo Subianto juga membentuk tim untuk melakukan reformasi terhadap kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Selain, Mahkamah Agung (MA)diminta membentuk tim untuk melakukan reformasi terkait peradilan.

Hal itu disampaikan koalisi masyarakat sipil merespons langkah Komisi III DPR RI yang sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan.

Baca Juga:

Pembentukan panja tersebut didasarkan pada banyaknya keluhan masyarakat dalam mengakses keadilan di ketiga institusi penegakan hukum.

Umumnya keluhan masyarakat tersebut adalah terkait dengan integritas aparat penegak hukum, minimnya keterbukaan informasi serta transparansi, dan akuntabilitas.

"Koalisi memandang bahwa reformasi institusi penegak hukum tidak cukup inisiasinya oleh DPR akan tetapi Presiden harus ikut membentuk tim reformasi yang sama terhadap institusi kejaksaan serta lembaga pemasyarakatan (lapas)," kata Direktur Eksekutif DeJure Bhatara Ibnu Reza selaku juru bicara koalisi, melalui siaran pers, Rabu (19/11/2025).

Baca Juga:

Selain itu, Mahkamah Agung (MA) juga harus segera membentuk tim reformasi pengadilan.

Hal ini signifikan karena tidak mungkin penegakan hukum hanya mendorong reformasi Polri, mengingat kesemua institusi penegak hukum tersebut merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).

Koalisi masyarakat sipil minta Presiden Prabowo Subianto jangan hanya membentuk Tim Reformasi Polri, tetapi juga Kejaksaan dan Lapas. MA terkait pengadilan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden  Kejaksaan  Tim reformasi Polri  pengadilan  lapas  Mahkamah Agung  Prabowo Subianto  Koalisi Masyarakat Sipil  Bhatara Ibnu Reza  DeJure  Centra Initiative  Imparsial  PBHI  reformasi kejaksaan 
BERITA PRESIDEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp