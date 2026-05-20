Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Menguatnya Militerisme hingga Ancaman Krisis Ekonomi

Rabu, 20 Mei 2026 – 12:30 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Menguatnya Militerisme hingga Ancaman Krisis Ekonomi - JPNN.COM
Diskusi Publik bertema Refleksi 28 Tahun Reformasi: Menguatnya Militerisme, Menyempitnya Ruang Demokrasi dan Ancaman Krisis Ekonomi pada Selasa (19/5/2026) di Sadjoe Cafe & Resto, Tebet, Jakarta Selatan. Foto: supplied

jpnn.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggelar Diskusi Publik bertema "Refleksi 28 Tahun Reformasi: Menguatnya Militerisme, Menyempitnya Ruang Demokrasi dan Ancaman Krisis Ekonomi" pada Selasa (19/5/2026) di Sadjoe Cafe & Resto, Tebet, Jakarta Selatan.

Dikutip dari siaran pers koalisi, disebutkan bahwa diskusi itu menjadi ruang refleksi kritis terhadap kondisi demokrasi Indonesia pasca 28 tahun Reformasi yang dinilai tengah mengalami kemunduran serius akibat menguatnya militerisme dalam kehidupan sipil dan politik.

Situasi tersebut tampak dari semakin luasnya keterlibatan militer dalam urusan non-pertahanan, meningkatnya pendekatan keamanan dalam merespons kritik publik, serta maraknya intimidasi terhadap masyarakat sipil, pembela HAM, akademisi, hingga ruang-ruang sipil lainnya.

Baca Juga:

Pengamat ekonomi Yanuar Rizky dalam diskusi itu menyoroti arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menunjukkan kecenderungan menuju model state capitalism berbasis militerisme. Namun, menurutnya, pemerintah gagal memahami konteks historis dan prasyarat yang melandasi keberhasilan model tersebut di negara lain seperti Tiongkok.

Yanuar menjelaskan bahwa konsep state capitalism yang dijalankan Deng Xiaoping tidak dibangun secara instan, tetapi diawali dengan konsolidasi ekonomi dan pemberantasan korupsi secara keras dan sistematis. Dia menilai pola ekonomi komando sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah Indonesia.

Pada masa Orde Baru, katanya, Soeharto menjalankan model serupa melalui program ABRI Masuk Desa sebagai bagian dari penguatan kontrol negara berbasis militer. "Pola tersebut kini kembali dihidupkan oleh pemerintahan Prabowo melalui program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih," kata Yanuar.

Baca Juga:

Dia menegaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara konteks ekonomi Orde Baru dengan situasi Indonesia saat ini. Soeharto, menurutnya, memulai ekspansi kapitalisme negara dalam kondisi surplus ekonomi dan situasi fiskal yang relatif kuat. Sementara pemerintahan Prabowo justru menjalankan agenda serupa dalam kondisi ekonomi yang jauh lebih rentan dan terkesan dipaksakan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko ekonomi yang serius di masa depan.

Menurut dia, pendekatan pemerintah yang semakin dekat dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik asing justru menimbulkan paradoks terhadap retorika nasionalisme yang selama ini dibangun pemerintah. Yanuar mempertanyakan kontradiksi tersebut: ketika kritik masyarakat sipil dituduh sebagai "antek asing", sementara kebijakan ekonomi pemerintah sendiri justru semakin bergantung pada kekuatan pasar global dan kedekatan dengan kepentingan asing.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti menguatnya militerisme dan penyempitan ruang demokrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Demokrasi  militerisme  Koalisi Sipil  Krisis ekonomi  Prabowo Subianto  Yanuar Rizky  Sulistyowati 
BERITA DEMOKRASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp