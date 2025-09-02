Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Koalisi Sipil Tolak Darurat Militer: Negara Diminta Perbaiki Kebijakan, Bukan Perluas Peran TNI

Selasa, 02 September 2025 – 12:17 WIB
Koalisi Sipil Tolak Darurat Militer: Negara Diminta Perbaiki Kebijakan, Bukan Perluas Peran TNI - JPNN.COM
Ketua PHBI Julius Ibrani mewakili Koalisi Masyarakat Sipil. Foto: Dokumentasi Antara

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Imparsial, PBHI, HRWG, dan sejumlah organisasi lainnya menolak tegas rencana penerapan status darurat yang dinilai akan membuka jalan bagi darurat militer. Mereka menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan menyelesaikan akar masalah gejolak sosial dan justru bertentangan dengan Konstitusi.

Dalam rilis persnya, Koalisi menyatakan bahwa gejolak sosial belakangan ini disebabkan oleh kegagalan negara dalam menjamin keadilan ekonomi dan sosial, serta tersendatnya saluran aspirasi.

Kebijakan negara yang dinilai tidak adil, seperti kenaikan tunjangan pejabat dan penarikan pajak yang berlebihan, disebut sebagai pemicu konflik.

Baca Juga:

"Rencana penerapan status darurat sesungguhnya tidak menjawab akar persoalan yang sesungguhnya. Penerapan status darurat jelas tidak diperlukan dan justru akan menambah masalah baru dalam masyarakat, termasuk risiko naiknya eskalasi konflik dan kekerasan," tulis Julius Ibrani, Ketua PBHI, dalam pernyataan resmi yang diterima, Senin (1/9).

Koalisi menambahkan, yang dibutuhkan saat ini adalah permintaan maaf yang tulus dari negara atas gagalnya mendistribusikan keadilan serta evaluasi kebijakan yang tidak pro-rakyat. Mereka juga mendorong penanganan demonstrasi yang lebih persuasif sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.

Rilis tersebut juga menyoroti pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tentang peran TNI. Koalisi menilai pernyataan itu keliru secara konstitusional.

Baca Juga:

"Secara Konstitusional, militer—TNI semestinya hanya menjalankan fungsi pertahanan. Oleh karena itu, pernyataan Menteri Pertahanan tersebut tidaklah tepat, dan tidak sejalan dengan Konstitusi," bunyi rilis itu.

Koalisi mengingatkan bahwa fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum adalah wewenang penuh Kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUD 1945.

Kebijakan negara yang dinilai tidak adil, seperti kenaikan tunjangan pejabat dan penarikan pajak yang berlebihan, disebut sebagai pemicu konflik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Koalisi Masyarakat Sipil  TNI  militer  Prabowo 
BERITA KOALISI MASYARAKAT SIPIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp