Koboi Jalanan yang Todong Pistol ke Pengendara di Rohil Ternyata Pecatan TNI

jpnn.com, ROHIL - Polisi menangkap pria yang menodongkan pistol kepada seorang pengendara mobil di Jalan Lintas Riau-Sumut, Bukit Timah, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Pelaku diketahui berinisial ADK yang berdasarkan hasil penyelidikan merupakan mantan anggota TNI Angkatan Udara dan dipecat pada 2001.

Aksi koboi itu sempat viral di media sosial setelah video yang memperlihatkan dugaan penodongan senjata terhadap pengendara beredar luas dan memicu keresahan masyarakat.

Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni mengatakan pengungkapan dilakukan berbekal analisis video viral serta pengembangan data kependudukan.

“Dari hasil analisis, petugas menemukan identitas pelaku yang mengarah kepada pelaku ADK seorang pecatan TNI AU. Tim kemudian melakukan pelacakan dan mengetahui keberadaan pelaku di wilayah Bengkalis,” kata Isa, Senin (8/6).

Isa menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, peristiwa itu terjadi pada Minggu (7/6) di Jalan Rantau Bais-Bukit Timah, saat terjadi sistem buka tutup jalan yang menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang.

Saat itu, pelaku yang sedang dalam perjalanan dari Duri menuju Sungai Rokan untuk memancing, terlibat cekcok dengan seorang pengendara mobil bernama Mawarji, warga Padang Sidempuan.

Polisi menyebut perselisihan bermula ketika korban mencoba menyalip antrean kendaraan yang mengakibatkan kemacetan makin parah.