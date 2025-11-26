Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Kodam I/BB Kirim 555 Prajurit TNI ke Lokasi Bencana Banjir

Rabu, 26 November 2025 – 19:17 WIB
Kepala Staf Kodam l/Bukit Barisan (Kasdam l/BB) Brigjen TNI Deki Santoso Pattinaya memimpin apel pemberangkatan personel ke lokasi bencana di Sumut, Rabu (26/11/2025). Foto: Pendam I/BB

jpnn.com - Kodam I/Bukit Barisan menggelar apel pemberangkatan ratusan prajurit TNI untuk membantu bencana alam banjir dan longsor di wilayah Korem 023/Kawal Samudera, di lapangan Hijau Kodam I/BB, Rabu (26/11/2025).

Kepala Staf Kodam l/Bukit Barisan (Kasdam l/BB) Brigjen TNI Deki Santoso Pattinaya menyebut pengerahan personel Kodam tersebut untuk mendukung tugas di lokasi bencana alam di Sibolga, Korem 023/Kawal Samudera.

"Diberangkatkan sebanyak 555 orang personel, di antara 341 orang prajurit TNI sudah ada di lokasi sejak terjadi banjir dan longsor dan diberangkatkan 204 orang personel gelombang ke dua," kata Brigjen Deki melalui siaran pers.

Dia menyebut pemberangkatan prajurit disertai pengiriman sejumlah peralatan operasional, mulai 1 unit ekskavator, dump truk, hingga ambulance dan perlengkapan pendukung.

Adapun peralatan penanganan banjir juga diperkuat dengan 7 unit LCR, 80 life jacket, serta 25 dayung.

"Seluruh perlengkapan tersebut dipersiapkan untuk memastikan pasukan dapat bergerak cepat di area terdampak," ujar Deki.

Selain itu, kebutuhan prajurit di daerah operasi turut diperhatikan melalui penyediaan sarana perkemahan dan dapur lapangan.

