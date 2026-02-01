Kodam Siliwangi Beri Bantuan kepada Keluarga 2 Polisi yang Tewas Tertabrak Truk TNI

jpnn.com - TNI melalui Kodam III/Siliwangi memberikan bantuan kepada ahli waris dua polisi yang tewas karena menjadi korban kecelakaan yang melibatkan mobil dinas TNI.

Kecelakaan terjadi saat TNI dan kedua korban sama-sama terlibat penanggulangan bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (24/1/2026).

Berdasarkan siaran resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (31/1/2026), bantuan tersebut berupa masing-masing satu unit rumah dan satu unit sepeda motor.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih dalam siaran pers tersebut mengatakan dirinya mewakili jajaran menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban.

"Tidak ada unsur kesengajaan. Sebagai bentuk tanggung jawab maka kami serahkan dua unit rumah dan masing-masing satu unit kepada keluarga almarhum," kata Kosasih kepada keluarga korban dalam siaran pers tersebut.

Tidak berhenti sampai di situ saja, Kosasih berjanji pihaknya akan memberikan beasiswa bagi anak-anak korban agar bisa mengenyam bangku pendidikan hingga perguruan tinggi.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan keluarga korban dapat dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Untuk diketahui, insiden menewaskan dua polisi itu terjadi saat iring-iringan mobil dinas TNI membawa tentara melaju ke lokasi bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat, Sabtu (24/1).