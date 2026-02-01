Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kodam Siliwangi Beri Bantuan kepada Keluarga 2 Polisi yang Tewas Tertabrak Truk TNI

Minggu, 01 Februari 2026 – 09:37 WIB
Kodam Siliwangi Beri Bantuan kepada Keluarga 2 Polisi yang Tewas Tertabrak Truk TNI - JPNN.COM
Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih memberikan bantuan berupa sepeda motor kepada keluarga polisi korban kecelakaan lalulintas di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026) ANTARA/HO-Humas TNI

jpnn.com - TNI melalui Kodam III/Siliwangi memberikan bantuan kepada ahli waris dua polisi yang tewas karena menjadi korban kecelakaan yang melibatkan mobil dinas TNI.

Kecelakaan terjadi saat TNI dan kedua korban sama-sama terlibat penanggulangan bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (24/1/2026).

Berdasarkan siaran resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (31/1/2026), bantuan tersebut berupa masing-masing satu unit rumah dan satu unit sepeda motor.

Baca Juga:

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih dalam siaran pers tersebut mengatakan dirinya mewakili jajaran menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban.

"Tidak ada unsur kesengajaan. Sebagai bentuk tanggung jawab maka kami serahkan dua unit rumah dan masing-masing satu unit kepada keluarga almarhum," kata Kosasih kepada keluarga korban dalam siaran pers tersebut.

Tidak berhenti sampai di situ saja, Kosasih berjanji pihaknya akan memberikan beasiswa bagi anak-anak korban agar bisa mengenyam bangku pendidikan hingga perguruan tinggi.

Baca Juga:

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan keluarga korban dapat dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Untuk diketahui, insiden menewaskan dua polisi itu terjadi saat iring-iringan mobil dinas TNI membawa tentara melaju ke lokasi bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat, Sabtu (24/1).

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih menyerahkan bantuan kepada keluarga dua polisi tewas tertabrak truk TNI saat penanganan bencana longsor Cisarua.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polisi  Polisi Tewas  TNI  tertabrak truk TNI  Bandung Barat  Kodam Siliwangi  Mayjen TNI Kosasih  bantuan 
BERITA POLISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp