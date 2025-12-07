Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kodam XV/Pattimura Memastikan Prajurit TNI AD Serda Charles Telehala Tewas Gantung Diri

Minggu, 07 Desember 2025 – 02:03 WIB
Kodam XV/Pattimura Memastikan Prajurit TNI AD Serda Charles Telehala Tewas Gantung Diri - JPNN.COM
Serda Charles Telehala mengenakan pakaian dinas. (ANTARA/HO-Sarah Liffa)

jpnn.com - Kodam XV/Pattimura Maluku memastikan prajurt TNI AD asal Ambon bernama Serda Charles Telehala yang meninggal di Balikpapan, tewas akibat gantung diri.

Kesimpulan itu dibuat berdasarkan hasil penyelidikan resmi yang dilakukan oleh otoritas berwenang di wilayah Kodam VI/Mulawarman.

Kapendam XV/Pattimura Kolonel Inf Heri Krisdianto menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya almarhum, namun menegaskan bahwa penanganan perkara berada sepenuhnya di Kodam VI/Mulawarman, tempat kejadian berlangsung.

Baca Juga:

"Perlu kami tegaskan bahwa penyelidikan atas kasus ini telah dilaksanakan secara komprehensif oleh satuan yang berwenang, yaitu dari Kodam VI/Mulawarman. Hasil penyelidikan menyimpulkan meninggalnya Serda Charles Telehala murni karena bunuh diri," kata Kapendam di Ambon, Sabtu (6/12/2025).

Dia menyampaikan informasi tersebut setelah munculnya beragam spekulasi tentang penyebab meninggalnya Serda Charles.

Penegasan Kapendam XV/Pattimura tersebut merujuk Laporan Hasil Penyelidikan Nomor R/886/X/2024, yang menyatakan penyebab kematian adalah gantung diri.

Baca Juga:

Kesimpulan itu diperkuat hasil pemeriksaan autopsi oleh Tim Forensik yang dipimpin dr. Heryadi Bawono Putro, yang menemukan indikasi kematian akibat "Incomplete Hanging" atau gantung diri posisi terduduk.

Menanggapi permintaan keluarga untuk dilakukan autopsi ulang, Kapendam menjelaskan adanya Surat Tanggapan dari Puspom TNI AD Nomor R/1316/XI/2025.

Kodam XV/Pattimura memastikan Prajurit TNI AD asal Ambon yang tewas di Balikpapan, Serda Charles Telehala meninggal akibat gantung diri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Serda Charles Telehala  Tewas  gantung diri  Asmara  Kodam XV/Pattimura  bunuh diri 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp