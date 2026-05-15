JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Koelnmesse dan Amara Expo Perkuat Posisi Indonesia Sebagai Pusat Pameran Global

Jumat, 15 Mei 2026 – 14:10 WIB
Koelnmesse dan Amara Expo berkolaborasin memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pameran global.

jpnn.com, JAKARTA - Industri pameran dagang di Indonesia memasuki babak baru seiring dengan diresmikannya PT Nine Koeln Indonesia.

Entitas hasil kemitraan strategis (Joint Venture) antara penyelenggara pameran global Koelnmesse dan Amara Expo (PT Amara Pameran Internasional) itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) di tanah air.

"Ini sekaligus membuka akses lebih luas bagi pelaku bisnis lokal ke pasar internasional," kata Managing Director PT Nine Koeln Indonesia, Etty Anggraeni, Jumat (15/5).

Langkah ini diambil di tengah momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di angka 5 persen, didukung oleh bonus demografi yang kuat.

Sektor MICE diprediksi akan mengalami lonjakan pertumbuhan hingga 15 persen pada tahun ini. 

"Kami hadir untuk menjembatani potensi besar tersebut dengan membawa standar pameran kelas dunia ke pasar domestik," ujarnya.

Dia mengatakan, pendirian perusahaan ini merupakan tonggak penting dari kolaborasi yang telah terjalin sejak 2017 melalui Indonesia Dental Exhibition & Conference (IDEC).

Menurutnya, kemitraan ini merupakan langkah signifikan dalam menghadirkan platform berkualitas tinggi dan menciptakan peluang bagi pengusaha Indonesia untuk terhubung dengan jejaring global secara lebih efektif.

TAGS   Amara Expo  koelnmese  Pameran  pelaku bisnis  Pameran dagang 

