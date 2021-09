Koes Hendratmo Meninggal Dunia, Helmy Yahya: You Will Be Missed!

Selasa, 07 September 2021 – 14:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Helmy Yahya menyampaikan kabar duka atas kepergian penyanyi senior, Koes Hendratmo.



Helmy Yahya melalui akunnya di Instagram membagikan potret mendiang Koes Hendratmo.



Dalam unggahan itu, pembawa acara 58 tahun tersebut mengumumkan bahwa Koes Hendratmo telah tutup usia.



"Innalillahi wainna illahi rojiun. Selamat jalan guruku, penyanyi, dan MC terbaik Indonesia," tulis Helmy Yahya, Selasa (7/9).



Adik Tantowi Yahya itu pun mendoakan yang terbaik untuk kepergian pembawa kuis Berpacu Dalam Melodi tersebut.



"Semoga diterima di sisiNya. You will be missed (kamu akan dirindukan). Al Fatehah," ucap Helmy Yahya.



Koes Hendratmo memulai kariernya sebagai penyanyi di tanah air sejak 1960-an.



Sepanjang kariernya di industri musik, pria kelahiran 9 Februari 1942 itu sudah merilis berbagai album di antaranya Lambaian Bunga (1959), Sansaro (1968), dan Wanita Wanita (1970).



Selain sebagai penyanyi, Koes Hendratmo juga dikenal sebagai presenter kuis Berpacu dalam Melodi sejak 1988. (mcr7/jpnn)