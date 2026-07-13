KOHLER Gandeng Desainer Lokal Hadirkan Konsep Kamar Mandi Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Merek premium global di bidang gaya hidup dan desain, KOHLER, menggebrak panggung IndoBuildTech (IBT) 2026 dengan menampilkan lebih dari 153 tahun warisan keahlian atau craftsmanship, inovasi, keberlanjutan, serta keunggulan dalam desain dapur dan kamar mandi premium.

Hal ini untuk menegaskan posisinya sebagai pemimpin pasar di segmen ini.

"Seiring dengan pergeseran gaya hidup modern, ruang pribadi di dalam rumah kini memiliki peran yang jauh lebih krusial," kata Chair and Chief Executive Officer Kohler Co, David Kohler dalam keterangannya dikutip Senin (13/7).

Dia menyebutkan, kamar mandi tidak lagi dipandang sekadar sebagai ruang fungsional semata, melainkan telah bertransformasi menjadi tempat utama untuk menghadirkan kenyamanan, relaksasi, kesehatan, sekaligus wadah mengekspresikan diri.

"Perubahan tren ini mencerminkan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap desain interior yang mampu memengaruhi cara seseorang menikmati serta berinteraksi dengan ruang di sekitarnya," ucapnya.

Selama lebih dari satu abad, KOHLER konsisten mengeksplorasi hubungan erat antara desain estetis dan kehidupan sehari-hari. Perusahaan memadukan presisi rekayasa teknologi dengan sentuhan artistik tinggi untuk menghadirkan produk serta ruang yang mendukung visi besar mereka.

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Fokus utamanya adalah membantu masyarakat menjalani kehidupan yang lebih nyaman, sehat, dan berkelanjutan.

Berlandaskan keahlian yang mendalam, KOHLER terus mengembangkan filosofi desain yang menyeimbangkan fungsi praktis, keterhubungan emosional, dan relevansi yang bertahan lintas generasi.