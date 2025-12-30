Koinsayang Bertransformasi Jadi OSL Indonesia, Hadirkan Standar Kepatuhan Global

jpnn.com, JAKARTA - Industri aset kripto di Indonesia memasuki fase baru yang lebih matang, ditandai dengan fokus yang makin besar pada kepercayaan, tata kelola, dan keamanan.

Menjawab dinamika pasar tersebut, Koinsayang secara resmi mengumumkan transformasinya menjadi OSL Indonesia, sebuah langkah strategis untuk membawa standar kepatuhan dan keamanan global ke pasar domestik.

Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama dan identitas visual, melainkan komitmen nyata untuk menjawab tuntutan pasar akan kredibilitas jangka panjang di tengah meningkatnya kompleksitas industri kripto global.

Mengusung tema Global Standards, Now in Indonesia, OSL Indonesia memposisikan diri untuk menetapkan tolok ukur baru, memastikan layanan kripto tidak hanya inovatif, tetapi juga dibangun di atas fondasi tata kelola yang kuat dan transparansi.

Executive Director sekaligus Chief Executive Officer OSL Group, Kevin Cui, menekankan pentingnya langkah ini.

"Memperkuat posisi Indonesia dalam jejak global OSL Group merupakan langkah krusial seiring kami mendorong kemajuan strategis ekosistem perdagangan aset digital dan pembayaran kami," ujar Cui dalam keterangan resminya.

Cui menambahkan transformasi ini membawa keahlian global, keunggulan operasional, serta standar kepatuhan dan keamanan yang melekat ke pasar lokal, yang secara langsung mendukung upaya mewujudkan ekonomi digital yang berkembang pesat di tanah air.

Didukung penuh oleh OSL Group—sebuah perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Hong Kong dan diakui sebagai salah satu World’s Top Fintech Companies 2025 oleh CNBC—OSL Indonesia kini didukung oleh fondasi internasional yang kuat.