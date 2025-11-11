Kok Bisa Borneo FC 10 Kali Main 10 Menang di Super League?

Selasa, 11 November 2025 – 08:07 WIB

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC Samarinda menjadi fenomena tersendiri di Super League musim ini.

Setelah sepuluh kali pertandingan, Pesut Etam -julukan Borneo FC, selalu menang.

Di awal musim, banyak yang menganggap itu biasa, karena Borneo FC tim dengan pemain-pemain berkualitas dan belum menjumpai lawan sepadan (tim besar).

Namun, setelah menghantam PSIM Yogyakarta saat bertandang, Borneo FC makin menakutkan.

Borneo FC memamerkan permainan yang seimbang. Kuat bertahan, tajam saat menyerang.

Persija dan Dewa United pun ikut menjadi korban.

Komposisi pemain Borneo FC bisa dibilang paling seimbang di Super League musim ini.