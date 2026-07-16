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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kok Bisa Skor Inggris Vs Argentina 1-2? Jawabannya Mudah

Kamis, 16 Juli 2026 – 07:47 WIB
Kok Bisa Skor Inggris Vs Argentina 1-2? Jawabannya Mudah - JPNN.COM
Thomas Tuchel, pria Jerman yang melatih Timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - ATLANTA - Inggris mencetak gol lebih dahulu pada laga versus Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta, Kamis (16/7) dini hari WIB.

Pasukan Tiga Singa lalu mati-matian ingin mempertahankan keunggulan mereka.

Pelatih Inggris berkebangsaan Jerman Thomas Tuchel membuat perubahan susunan pemain dan strategi untuk membangun tembok pertahanan di depan gawang demi menjaga keunggulan.

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Namun, Argentina comeback, menyamakan kedudukan dan berbalik unggul.

Kok Bisa Skor Inggris Vs Argentina 1-2? Jawabannya Mudahfifa

Inggris kehilangan kesempatan untuk kembali ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1966.

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Kenapa semua itu bisa terjadi? Tuchel sendiri yang menjawabnya; mudah.

“Mereka memenangi banyak duel udara dan terus melakukan umpan silang. Jadi, kami beralih ke formasi lima bek untuk menutup celah di dalam dan lebih kuat di udara,” kata Tuchel.

Hasil pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 Inggris vs Argentina 1-2. Inggris unggul duluan, lalu...

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TAGS   Skor Inggris Vs Argentina  skor argentina vs inggris  Hasil Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Argentina  Inggris 
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