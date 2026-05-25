Koko Krunch Kreatif Club 2026 Ajak Anak Indonesia Belajar Sambil Bermain

jpnn.com, JAKARTA - Nestle Indonesia kembali menggelar Koko Kruch Kreatif Club 2026, sebuah ajang bagi anak-anak Indonesia untuk mengekspresikan kreativitas dan imajinasi mereka melalui aktivitas yang menyenangkan.

Melalui kegiatan ini, Koko Krunch hadir untuk menginspirasi anak-anak dalam menjadikan waktu sarapan lebih bermakna sekaligus membangkitkan semangat untuk menjalani hari dengan lebih kreatif.

Mengusung tema 'Bersama Wujudkan Warna Masa Depan Indonesia', kegiatan tersebug akan ditargetkan lebih dari 16.000 anak Sekolah Dasar melalui rangkaian roadshow di 13 Gelanggang Olahraga di berbagai kota besar serta 7 mal di Jabodetabek, yang akan berlangsung mulai Mei hingga Oktober 2026.

Jakarta menjadi kota pertama pelaksanaan Koko Krunch Kreatif Club 2026 yang dilaksanakan pada Minggu, 24 Mei di GOR PKP Jakarta Islamic School.

Melalui Koko Krunch Kreatif Club 2026, Nestle Indonesia percaya setiap anak memiliki potensi untuk berkembang secara optimal ketika didukung oleh kebiasaan hidup yang baik sejak dini.

Sherif Hani, Country Business Manager Coffee & Cereal Partners Worldwide (CPW) PT Nestle Indonesia mengatakan pihaknya ingin mengajak lebih banyak keluarga dan anak Indonesia untuk menikmati aktivitas kreatif bersama dalam suasana yang menyenangkan dan penuh semangat.

"Kami percaya kreativitas, rasa percaya diri, dan kebiasaan baik yang dibangun sejak dini dapat menjadi bekal penting bagi anak untuk tumbuh menjadi generasi masa depan yang aktif, kreatif, dan penuh semangat," ujarnya.



Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifatul Choiri Fauzi mengapresiasi inisiatif Koko Krunch Kreatif Club 2026 yang menghadirkan ruang positif bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas sejak dini melalui aktivitas yang menyenangkan.

Artinya ini juga merupakan pemanfaatan waktu luang anak untuk hal hal positif seperti mewarnai.