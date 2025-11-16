Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Kolaborasi 27 BUMN Hadirkan Program ATA MODO untuk Warga Desa Komodo

Minggu, 16 November 2025 – 10:11 WIB
Kolaborasi 27 BUMN Hadirkan Program ATA MODO untuk Warga Desa Komodo - JPNN.COM
Kolaborasi 27 BUMN Hadirkan Program ATA MODO untuk Warga Desa Komodo. Foto: dok. Peruri

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - PERURI bersama 26 BUMN meresmikan Program Kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) “ATA MODO” di Desa Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, baru-baru ini.

Program ini menjadi wujud komitmen BUMN dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.

Program ATA MODO merupakan kolaborasi lintas BUMN yang telah berjalan sejak tahun lalu, melibatkan PERURI, Garuda Indonesia, Pegadaian, Pelni, Pelindo, Citilink, BRI, Bulog, ASDP, PP, BNI, Jamkrindo, Airnav, Taspen.

Baca Juga:

Kemudian, Adhi Karya, Perumnas, PNM, Waskita Karya, Nindya Karya, Hutama Karya, Askrindo, Danareksa, Brantas Abipraya, Wijaya Karya, IFG, dan Jasindo.

Kolaborasi ini menandai sinergi antara BUMN, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadirkan pembangunan yang relevan dan berdampak langsung bagi warga Desa Komodo.

Program ini mengedepankan tiga pilar, yaitu pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Pada sektor pendidikan, BUMN memberikan bantuan sarana dan prasarana sekolah, bimbingan persiapan tes CPNS, serta memulai pembangunan lokal baru SMK Restorasi Pulau Komodo.

Baca Juga:

Pada bidang lingkungan, program ini membangun saluran air bersih yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sementara pada sektor ekonomi, bantuan sarana usaha diberikan untuk mendorong produktivitas dan ketahanan UMKM lokal.

Kepala Desa Komodo, H. Aksan, menyampaikan apresiasi atas manfaat program bagi masyarakat.

PERURI bersama 26 BUMN meresmikan program TJSL ATA MODO di Desa Komodo sebagai wujud komitmen keberlanjutan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BUMN  Peruri  Program ATA MODO  desa komodo 
BERITA BUMN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp