Kolaborasi Antara Grab dengan Hotel Sukses Dongkrak Bisnis Pariwisata Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 – 19:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pemulihan pariwisata nasional tak lagi berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor kini menjadi kunci, seperti kemitraan ekosistem digital antara Grab dan industri perhotelan.

Hasilnya? Grab mencatat peningkatan perjalanan wisatawan dari dan menuju hotel mitra hingga 29 kali lipat, disertai pertumbuhan nilai transaksi 27 kali lipat.

Capaian tersebut mengantarkan Grab meraih Gold Award kategori Excellence in B2B Marketing, pada ajang Marketing Excellence Awards (MEA) Indonesia 2025.

Baca Juga: GrabAds Traiblazer Awards Jadi Ajang Apresiasi Brand dan Pemasar Inovatif

Penghargaan diraih berkat inovasi kode promo transportasi dan makanan yang dimanfaatkan hotel sebagai nilai tambah bagi tamu.

Skema tersebut sekaligus membuka sumber pendapatan baru melalui program rebate Grab For Business.

Di tengah momentum kebangkitan pariwisata, strategi tersebut dinilai tepat sasaran.

Data menunjukkan pada September 2024, perjalanan wisatawan domestik mencapai 83 juta perjalanan, tumbuh 38 persen secara tahunan.

Kunjungan wisatawan mancanegara pun naik 19 persen menjadi 1,3 juta.