Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kolaborasi Antara Grab dengan Hotel Sukses Dongkrak Bisnis Pariwisata Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 – 19:31 WIB
Kolaborasi Antara Grab dengan Hotel Sukses Dongkrak Bisnis Pariwisata Indonesia - JPNN.COM
Ilustrasi layanan Grab. Foto: grab

jpnn.com, JAKARTA - Pemulihan pariwisata nasional tak lagi berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor kini menjadi kunci, seperti kemitraan ekosistem digital antara Grab dan industri perhotelan.

Hasilnya? Grab mencatat peningkatan perjalanan wisatawan dari dan menuju hotel mitra hingga 29 kali lipat, disertai pertumbuhan nilai transaksi 27 kali lipat.

Capaian tersebut mengantarkan Grab meraih Gold Award kategori Excellence in B2B Marketing, pada ajang Marketing Excellence Awards (MEA) Indonesia 2025.

Baca Juga:

Penghargaan diraih berkat inovasi kode promo transportasi dan makanan yang dimanfaatkan hotel sebagai nilai tambah bagi tamu.

Skema tersebut sekaligus membuka sumber pendapatan baru melalui program rebate Grab For Business.

Di tengah momentum kebangkitan pariwisata, strategi tersebut dinilai tepat sasaran.

Baca Juga:

Data menunjukkan pada September 2024, perjalanan wisatawan domestik mencapai 83 juta perjalanan, tumbuh 38 persen secara tahunan.

Kunjungan wisatawan mancanegara pun naik 19 persen menjadi 1,3 juta.

Pemulihan pariwisata nasional tak lagi berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor jadi kunci, seperti kemitraan antara Grab dan industri perhotelan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Grab  industri perhotelan  Grab Hotel  pariwisata Indonesia 
BERITA GRAB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp