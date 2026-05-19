Kolaborasi AP x Swatch: Ubah Jam Tangan Jadi Aset Finansial

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi antara Audemars Piguet dan Swatch tak hanya memicu antusiasme penggemar jam tangan mewah, tetapi juga mempertegas perubahan fungsi luxury watch di era modern.

Bukan lagi sekadar penunjuk waktu atau simbol gaya hidup, jam tangan kini mulai dipandang sebagai aset finansial dengan nilai likuiditas yang nyata.

Sejak rumor AP x Swatch beredar, komunitas kolektor langsung ramai membahas potensi kolaborasi tersebut.

Spekulasi soal desain, material, hingga nilai jual kembali di pasar sekunder, menjadi perbincangan hangat di berbagai forum penggemar horologi.

Banyak kolektor menilai kolaborasi sebagai salah satu rilisan paling menarik tahun ini.

Sebab, nama besar Audemars Piguet yang identik dengan eksklusivitas berhasil dibawa lebih dekat ke pasar yang lebih luas, lewat sentuhan Swatch yang dikenal playful dan dekat dengan kultur pop.

Fenomena itu mengingatkan publik pada kesuksesan MoonSwatch beberapa tahun lalu.

Saat itu, antrean panjang pembeli dan lonjakan harga di pasar resale menjadi bukti, bahwa kolaborasi lintas segmen mampu menciptakan hype besar sekaligus nilai ekonomi baru.