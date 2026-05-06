Kolaborasi AQUA-Citilink Hadirkan Perjalanan yang Lebih Adem, Nyaman, & Bermakna

jpnn.com, JAKARTA - AQUA bersama Citilink Indonesia menghadirkan pengalaman terbang yang lebih adem, nyaman, dan bermakna melalui kolaborasi livery khusus pada pesawat Citilink Airbus A320 bertajuk Semangat Gerak!.

Kolaborasi ini menggabungkan hidrasi berkualitas, visual yang relevan dengan keseharian, serta komitmen keberlanjutan dalam satu pengalaman perjalanan.

“Bagi AQUA, rasa Adem yang dirasakan konsumen berawal dari kualitas air yang dijaga sejak sumbernya, berasal dari sumber pegunungan terlindungi dengan mineral alami seimbang. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dengan keseharian, di mana hidrasi berkualitas dapat menemani setiap perjalanan. Hidrasi cukup dan berkualitas, dengan sensasi adem tanpa didinginkan, akan membantu Kaum Adem menikmati setiap perjalanan,” kata Marketing Director AQUA Adisti Nirmala.

Kolaborasi desain livery pada pesawat Citilink Airbus A320 ini bukan sekedar ilustrasi, melainkan visualisasi cerita perjalanan yang adem dan penuh makna.

Identitas visual pesawat yang ekspresif dan penuh warna ini dihidupkan oleh GULA, ilustrator lokal yang memiliki nama asli Teguh Septian Arifianto.

Dia menghadirkan interpretasi perjalanan yang ringan dan hangat melalui karakter Flo dan Lumi yang merefleksikan Semangat Gerak! Mengajak siapapun untuk tetap bergerak, bepergian, dan menjelajah secara mindful, tetap adem, sejalan dengan nilai hidrasi dan keberlanjutan yang diusung AQUA.

“Saya ingin membawa ritme perjalanan sehari-hari ke dalam desain ini, sesuatu yang terasa ringan, segar, dan dekat dengan keseharian. Harapannya, sejak pertama melihat pesawat ini, penumpang bisa merasakan energi positif serta semangat untuk menjalani kehidupan perjalanan yang lebih bermakna, terasa tepat untuk hari ini, dan bertanggung jawab untuk masa depan,” kata GULA.

Sementara itu, Head of Brand AQUA Riza Rahman menambahkan tidak hanya berhenti pada identitas visual livery, kolaborasi ini juga akan dilanjutkan dengan program edukasi, pengumpulan dan pengelolaan kemasan pasca-konsumsi.