Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Kolaborasi Bakal Lebih Luas setelah UPH Jalin Kerja Sama dengan Campus League

Selasa, 09 Juni 2026 – 17:48 WIB
Kolaborasi Bakal Lebih Luas setelah UPH Jalin Kerja Sama dengan Campus League - JPNN.COM
Acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Universitas Pelita Harapan (UPH) dengan Campus League. Foto: Dokumentasi Campus League

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pelita Harapan (UPH) resmi menjadi mitra terbaru Campus League setelah kedua pihak menandatangani Memorandum of Understanding (MoU).

Kerja sama tersebut dibangun mulai Sabtu (6/6), di Karawaci, Tangerang.

Associate Vice President of Student Development, Alumni & Corporate Relations Andry M. Panjaitan menyambut positif kerja sama tersebut.

Baca Juga:

Kerja sama yang dilakukan merupakan langkah maju yang sejalan dengan komitmen UPH dalam pengembangan student athlete.

Diharapkan dengan adanya MoU ini juga akan membuka ruang kolaborasi yang lebih dari sekadar kompetisi.

“Campus League pasti punya database besar yang bisa dimanfaatkan untuk pelajaran, pengabdian, dan penelitian yang lebih bermakna," ujar Andry.

Baca Juga:

CEO Campus League Ryan Gozali juga merasa terhormat UPH College mau menjalin kerja sama.

Kerja sama tersebut sejalan dengan langkah Campus League ke depannya yang ingin menerapkan sistem kandang dan tandang pada setiap laganya.

Universitas Pelita Harapan (UPH) resmi menjadi mitra terbaru Campus League untuk kolaborasi yang lebih luas lagi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UPH  Universitas Pelita Harapan  Campus League  kejuaraan basket 
BERITA UPH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp