Kolaborasi Bakal Lebih Luas setelah UPH Jalin Kerja Sama dengan Campus League

Selasa, 09 Juni 2026 – 17:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pelita Harapan (UPH) resmi menjadi mitra terbaru Campus League setelah kedua pihak menandatangani Memorandum of Understanding (MoU).

Kerja sama tersebut dibangun mulai Sabtu (6/6), di Karawaci, Tangerang.

Associate Vice President of Student Development, Alumni & Corporate Relations Andry M. Panjaitan menyambut positif kerja sama tersebut.

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Kerja sama yang dilakukan merupakan langkah maju yang sejalan dengan komitmen UPH dalam pengembangan student athlete.

Diharapkan dengan adanya MoU ini juga akan membuka ruang kolaborasi yang lebih dari sekadar kompetisi.

“Campus League pasti punya database besar yang bisa dimanfaatkan untuk pelajaran, pengabdian, dan penelitian yang lebih bermakna," ujar Andry.

CEO Campus League Ryan Gozali juga merasa terhormat UPH College mau menjalin kerja sama.

Kerja sama tersebut sejalan dengan langkah Campus League ke depannya yang ingin menerapkan sistem kandang dan tandang pada setiap laganya.