Kolaborasi Bareng RZA, Awich Suguhkan Video Musik Fear Us

jpnn.com, JEPANG - Ratu hip-hop Jepang, Awich, baru saja meluncurkan video musik untuk single berjudul Fear Us.

Lagu tersebut turut menampilkan legenda hip-hop dan anggota Wu-Tang Clan, RZA, serta rapper asal Brooklyn, Joey Bada$$.

Fear Us merupakan bagian dari album Okinawan Wuman yang dirilis Awich pada November 2025 lalu dan diproduseri oleh RZA.

Lebih dari sebuah kolaborasi, Fear Us adalah lagu yang sarat dengan pesan mendalam dan menjadi pertemuan antara Okinawa yang penuh sejarah dan dimensi spiritual yang diusung oleh genre hip-hop.

Di tengah perpecahan dan instabilitas global saat ini, tema 'war, peace, and unity' yang dibawa Fear Us sangatlah relevan. Lagu itu memadukan suara Okinawa dan akar hip-hop Amerika Serikat dalam satu pesan yang mendobrak batasan dan kultur.

"Persatuan kita adalah hal yang mereka takutkan. ‘Fear Us’ adalah lagu anthem yang tidak mau tunduk dengan era penuh ketakutan sekaligus menjadi panggilan untuk kita semua bersatu," kata Awich.

Okinawa, Brooklyn, dan semangat dari Wu-Tang Clan bersatu padu dalam Fear Us yang mendobrak kancah hip-hop berskala global.

Lagu Fear Us dari Awich sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital serta YouTube. (ded/jpnn)