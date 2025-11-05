Kolaborasi BAZNAS dan Habib Ja’far Hadirkan Akses Konseling Mental Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjalin kolaborasi dengan pendakwah muda Habib Ja’far Al-Hadar melalui Rumah Cahaya, untuk memperluas akses layanan kesehatan mental gratis bagi masyarakat.

Kolaborasi ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran dan penanganan kesehatan mental secara inklusif.

Selama empat tahun terakhir, Rumah Cahaya berfokus pada isu kesehatan mental dengan menyediakan layanan konseling dan edukasi gratis bersama psikolog dan psikiater profesional.

Layanan tersebut terbuka untuk semua kalangan tanpa memandang agama, usia, atau gender, serta dapat diakses secara daring maupun luring.

Habib Ja’far menjelaskan bahwa kerja sama dengan BAZNAS lahir dari kepedulian terhadap meningkatnya masalah kesehatan mental di masyarakat.

“Kami ingin mendorong akselerasi layanan gratis untuk kesehatan mental bersama BAZNAS. Fokusnya pada peningkatan kesadaran, pelayanan yang terjangkau, dan edukasi dini agar masyarakat lebih memahami kondisi mentalnya,” ujarnya di Gedung BAZNAS RI, Selasa (4/11).

Dia juga menyoroti pentingnya menghapus stigma negatif terhadap isu kesehatan mental yang masih melekat di masyarakat.

“Salah satu isu krusial adalah stigma bahwa orang yang memiliki masalah mental dianggap gila. Akibatnya, mereka enggan mencari bantuan profesional. Ini yang harus kita ubah,” tegas Habib Ja’far.