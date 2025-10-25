Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kolaborasi BEI, MNC Sekuritas, dan IAIN Kendari Pecahkan Dua Rekor MURI

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 10:59 WIB
Kolaborasi BEI, MNC Sekuritas, dan IAIN Kendari Pecahkan Dua Rekor MURI - JPNN.COM
Bursa Efek Indonesia (BEI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, dan MNC Sekuritas meraih dua rekor MURI sekaligus, yakni “Penciptaan Investor Saham Syariah dan Reksa Dana Syariah Terbanyak dari Satu Perguruan Tinggi Keagamaan” dan kategori “Literasi Keuangan Syariah kepada Mahasiswa Terbanyak”, pada Kamis (23/10). Foto: dokumentasi MNC Sekuritas

jpnn.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, dan MNC Sekuritas mencatatkan sejarah baru dengan meraih dua rekor MURI sekaligus.

Dua rekor MURI itu, yakni “Penciptaan Investor Saham Syariah dan Reksa Dana Syariah Terbanyak dari Satu Perguruan Tinggi Keagamaan” dan kategori “Literasi Keuangan Syariah kepada Mahasiswa Terbanyak”, pada Kamis (23/10).

Sebanyak 2.173 investor syariah baru resmi tercatat dalam rekor Penciptaan Investor Saham Syariah dan Reksa Dana Syariah Terbanyak dari Satu Perguruan Tinggi Keagamaan.

Baca Juga:

Pencapaian tersebut terwujud berkat dukungan dari Ciptadana Asset Management.

Rekor MURI Literasi Keuangan Syariah kepada Mahasiswa Terbanyak dengan mencatatkan 3.164 peserta.

Rekor itu terwujud berkat dukungan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Baca Juga:

Rektor IAIN Kendari Husain Insawan menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian rekor MURI tersebut.

Menurut dia, capaian tersebut merupakan bukti nyata dari komitmen kuat IAIN Kendari untuk terus memajukan dan memodernkan lembaga menuju transformasi yang lebih baik.

Bursa Efek Indonesia (BEI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, dan MNC Sekuritas mencatatkan sejarah baru dengan meraih dua rekor MURI sekaligus.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rekor Muri  Pecahkan Rekor Muri  IAIN 
BERITA REKOR MURI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp