Kolaborasi Bintang Sempurna & Komunitas Fotografi Dinilai Bisa Memacu Ekonomi Kreatif

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian ekonomi kreatif (Kemen-ekraf) menyambut baik event yang oleh PT. Bintang Sempurna dalam merangkul pelaku industri fotografi.

Wakil menteri ekonomi kreatif (Wamen Ekraf) Irene Umar menilai event itu meningkatkan geliat ekonomi kreatif (Ekraf) di tanah air.

Bertajuk "From Pixel to Print", event itu digelar di Bendungan Hilir No. 46 Jakarta dengan melibatkan para fotografer, komunitas, kreator visual, vendor bahan serta stakeholder dibidang teknologi.

Baca Juga: Bank Mandiri Dorong Ekonomi Inklusif dengan Memperkuat Sinergi Dukung UMKM Kreatif

"Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Bintang Sempurna dalam menciptakan ruang kreatif yang mempertemukan seniman visual, nilai keekonomian dan industri percetakan dalam satu ekosistem," kata Irene dikutip, Rabu (9/7).

Menurut Irene, dengan banyaknya foto berkualitas yang dihasilkan oleh fotografer profesional, maka akan menumbuhkan geliat industri percetakan.

Hal senada juga dikatakan Direktorat Penerbitan Fotografi Kemenekraf - Richard Silaen yang menyatakan pihaknya mendukung sekitar 12 ribu fotografer jalanan yang memberikan sumbangsih pemesanan foto cetak agar sebuah percetakan tetap beroperasional dengan menghasilkan keuntungan.

Baca Juga: Menteri Ekraf Harap Kada Peserta Retret Gelombang 2 Dirikan Dinas Ekonomi Kreatif

"Dari sekitar 12.000 fotografer jalanan yang tergabung dalam berbagai asosiasi juru foto, secara keseluruhan mereka memiliki 3 juta pelanggan. Jika seluruh street fotografer menghasilkan beberapa order bagi percetakan, tentu hal ini telah menciptakan ekonomi kreatif bagi berbagai percetakan," tandas Richard.

Kemenekraf menegaskan pegiat fotografi dan pengelola wisata merupakan supply chain atau rantai pasok bagi industri percetakan. Pihaknya akan terus hadir untuk menjembatani agar ekonomi kreatif bisa terus tercipta dari fotografer, pengelola wisata dan pemilik percetakan.