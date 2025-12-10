Kolaborasi BPJPH dan Kedubes Denmark Dorong Penguatan Rantai Pasok Halal

jpnn.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Kedutaan Besar Denmark menggelar Workshop on Halal in Logistics/Supply Chain Management and Packaging Materials pada 9–10 Desember 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menuju implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026.

Workshop dihadiri Duta Besar Denmark untuk Indonesia Sten Frimodt Nielsen, perwakilan Danish Agriculture and Food Council, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Asosiasi Logistik Indonesia, serta pelaku industri dari berbagai sektor.

Forum ini menjadi ajang pertukaran pengetahuan terkait praktik terbaik logistik halal dan material kemasan.

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH, Abd Syakur mengatakan bahwa workshop ini penting untuk memperkuat ekosistem halal Indonesia, sejalan dengan kewajiban sertifikat halal penuh yang mulai berlaku tahun depan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Denmark dan para pelaku industri yang telah berbagi pengalaman dan best practices dalam pengembangan logistik dan material kemasan halal,” ujar Abd Syakur.

Dia menjelaskan bahwa peningkatan standar logistik halal menjadi krusial mengingat titik kritis halal kerap muncul pada proses pengangkutan, penyimpanan, distribusi, warehousing, hingga pengemasan.

Karena itu, kesiapan rantai pasok halal yang terintegrasi menjadi salah satu penentu daya saing industri halal Indonesia secara global.