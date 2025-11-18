Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Kolaborasi BRI & PRABU Expo 2025, Dorong Transformasi Teknologi bagi UMKM 

Selasa, 18 November 2025 – 10:19 WIB
BRI menunjukkan komitmennya memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui partisipasi dalam kegiatan PRABU Expo 2025. FOTO: dok BRI

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan komitmennya memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui partisipasi dalam kegiatan Produk Anak Bangsa Unggulan (PRABU) Expo 2025.

Adapun acara tersebut digelar oleh Kementerian UMKM di Jakarta pada 5 - 6 November 2025 dengan tema “Produk Anak Bangsa, Unggul dan Berdaya Saing”.

PRABU Expo 2025 menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan inovasi teknologi produksi sekaligus memperluas kolaborasi antar pelaku usaha, lembaga keuangan, riset, dan pemerintah.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menyampaikan pentingnya penguatan teknologi produksi agar UMKM Indonesia tidak tertinggal di tengah disrupsi digital dan kompetisi global. 

“Penguatan teknologi produksi adalah langkah strategis agar produk lokal mampu bersaing dan mengambil peran lebih besar, baik di pasar dalam negeri maupun internasional,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut pemerintah memperkenalkan skema Kredit Investasi Padat Karya (KUR Padat Karya) dengan target penyaluran Rp 20 triliun pada 2025 guna membantu UMKM bertransformasi menuju teknologi modern serta memperluas penyerapan tenaga kerja. 

Selain itu, program Help Me Grow juga diluncurkan untuk memfasilitasi bantuan alat dan mesin produksi bagi UMKM terpilih dengan dukungan lembaga keuangan, BUMN, dan industri besar.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan sebagai bank dengan mandat utama memperkuat ekonomi kerakyatan, perusahaan terus konsisten menghadirkan solusi pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil agar dapat naik kelas. 

TAGS   BRI  UMKM  PRABU Expo  pasar global  BBRI  Kementerian UMKM 
