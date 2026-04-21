Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kolaborasi CSR ISSF Jadi Strategi Kemendes Bangun Desa Mandiri

Selasa, 21 April 2026 – 16:35 WIB
Kolaborasi CSR diperkuat untuk percepatan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pembangunan desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan CSR bersama ISSF yang digelar di kantor kementerian di Jakarta, yang juga dihadiri perwakilan World Bank.

Kehadiran lembaga internasional tersebut dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, mengatakan bahwa percepatan pembangunan desa memerlukan keterlibatan berbagai pihak.

Menurut dia, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mendorong pembangunan desa yang merata dan tepat sasaran.

“Pembangunan desa tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa program CSR memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu, CSR juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemendes  Kemendes PDTT  CSR ISSF  desa mandiri 
BERITA KEMENDES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp