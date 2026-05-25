Kolaborasi dengan Pelita Air Buka Peluang Baru bagi Pelaku Bisnis Jangkau Wisatawan

jpnn.com, JAKARTA - Berbagai kolaborasi maskapai dengan partner di sektor lifestyle dan kuliner kini makin menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih lengkap bagi penumpang.

Tidak hanya memberikan benefit tambahan bagi pelanggan, kerja sama ini juga membawa dampak positif bagi partner melalui peningkatan exposure, traffic pengunjung, hingga loyalitas pelanggan.

Salah satu kolaborasi yang membawa perubahan positif bagi sektor lifestyle dan kuliner ini adalah dengan penukaran boarding pass pada merchant. Cara ini disebut lebih mudah dan praktis bagi partner dari sektor lifestyle dan kuliner.

Salah satu partner yang merasakan dampak positif tersebut adalah Cafe del Mar Bali.

Head of Marketing Cafe del Mar Bali Rio Fransisco menyampaikan bahwa respons pelanggan terhadap kolaborasi sejauh ini sangat positif.

“Banyak customer merasa program ini memberi nilai lebih untuk perjalanan wisata mereka. Jadi, bukan hanya sekadar diskon saat datang ke Cafe del Mar Bali, tetapi mereka merasa mendapatkan pengalaman tambahan yang spesial setelah perjalanan,” ujar Rio.

Kolaborasi antara maskapai dengan sektor lifestyle dan kuliner ini salah satunya adalah program PASplus, yaitu sebuah program di mana pelanggan Pelita Air dapat menikmati berbagai benefit eksklusif di Cafe del Mar Bali ataupun tempat partner lainnya hanya dengan menunjukkan boarding pass, mulai dari diskon 15% hingga fasilitas free daybed dengan nilai mencapai Rp500.000 sampai Rp3.000.000.

Menurut Rio, kemudahan proses menjadi salah satu alasan program ini disukai pelanggan.