Kolaborasi dengan Serly ‘One Bite Big Bite’, ShopeeFood Beri Kejutan

jpnn.com, JAKARTA - ShopeeFood kembali menghadirkan inisiatif terbaru melalui program Diskon Rame Rame, kampanye promo dengan diskon hingga 50% hingga Rp200 ribu bagi seluruh pengguna.

Berdasarkan survei JakPat 2025: Consumer Behavior in Online Food Delivery, sebanyak 55% responden menyatakan bahwa promo dan diskon merupakan faktor utama dalam memilih layanan pesan antar.

Melalui program Diskon Rame Rame, ShopeeFood berupaya memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus memperkuat posisi sebagai layanan pesan antar makanan favorit yang selalu mengutamakan kemudahan, kepraktisan, dan keuntungan bagi pengguna.

Demi memeriahkan promo, ShopeeFood berkolaborasi dengan kreator konten kuliner Serly atau @onebitebigbite.

Dia dikenal dengan ciri khas dalam menikmati makanan dengan ‘one big bite’ dan ekspresi spontan yang menghibur.

Head of Business Development ShopeeFood Indonesia, Rizkyandi Ramadhan menyampaikan, sejak pertama kali kami hadirkan di awal tahun ini, Diskon Rame Rame terus mencatat peningkatan positif, baik dari sisi transaksi maupun jumlah pengguna.

"Melihat antusiasme tersebut, kami ingin memperkenalkan promo secara lebih luas melalui kolaborasi bersama Serly, kreator kuliner dengan gaya penyampaian yang menarik dan out of the box. Melalui kolaborasi ini ini, kami ingin menyampaikan pesan promo dengan cara yang lebih dekat dengan kebiasaan pengguna, khususnya bagi para pengguna setia ShopeeFood yang gemar berbagi momen kuliner seru," ungkap Rizkyandi Ramadhan dalam keterangan resmi.

Kolaborasi tersebut juga menjadi upaya ShopeeFood untuk menghadirkan cara baru dalam berinteraksi dengan para pengguna, sekaligus mengenalkan berbagai keuntungan dari program Diskon Rame Rame.