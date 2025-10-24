Kolaborasi dengan TerbujurKaku, Dubyouth Persembahkan Basscuxxx

jpnn.com, YOGYAKARTA - Duo Heruwa dan Metzdub yang tergabung dalam Dubyouth Soundsystem kembali menyapa pendengar.

Kali ini, Dubyouth mempersembahkan lagu Basscuxxx hasil kolaborasi dengan TerbujurKaku.

Peluncuran materi tersebut punya cerita panjang. Setahun setelah merilis album debut, Dubyouth Soundsystem merilis single berkolaborasi dengan Lord K.I.M.O (Empire Dust, Asian Dub Foundation). Berjudul Basstruck, single bergenre trap-step yang diproduseri oleh Heru Wahyono itu pertama kali dirilis resmi 11 Juni 2013 melalui akun Soundcloud Dubyouth

Selain featuring Lord K.I.M.O yang merekam rapping di studio pribadi di Inggris, single itu juga turut melibatkan musisi lain sebagai co-producer yaitu Rangga Sang Eshayoga, seorang komposer/sound engineer dari Wai Wai Studio dan kolektif SoundBoutique Yogyakarta.

Kolaborasi antarbenua yang melalui mastering di Red Mastering Studio (London) oleh Filip Pietrzykowski, kemudian diunggah ke digital stores oleh DoggyHouse Records pada 2020. Lima tahun kemudian, versi baru lagu ini diremix oleh TerbujurKaku.

Setelah 2020 lalu Dubyouth - Basstruck (Feat. Lord K.I.M.O) dirilis ke digital stores oleh DoggyHouse Records, versi remix pun dikerjakan TerbujurKaku.

Phleg, entitas di balik TerbujurKaku ini menggeber Basstruck dalam kecepatan tinggi lengkap dengan gaya khas-nya yang memadukan dangdut koplo dibalut geberan jungle dan breakcore liar.

Pemilihan TerbujurKaku untuk meremix lagu Dubyouth ini bukanlah sebuah kebetulan. Keduanya saling bersinggungan di skena bass music Indonesia, Dubyouth dengan dancehall yang well-polished sementara TerbujurKaku menawarkan adonan mentah hentakan breakcore dengan koplo.