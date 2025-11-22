Close Banner Apps JPNN.com
Kolaborasi Dinas KUKM Kota Jambi - Koperasi Kana Dorong Efisiensi & Distribusi Pangan

Sabtu, 22 November 2025 – 17:55 WIB
Kolaborasi Dinas KUKM Kota Jambi - Koperasi Kana Dorong Efisiensi & Distribusi Pangan
Kolaborasi Diskukm Jambi dan Koperasi Kana Dorong Efisiensi dan Distribusi Pangan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAMBI - Dinas Koperasi dan UKM Kota Jambi menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Aula BKPSDM Kota Jambi.

Pelatihan itu bertujuan meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengelola koperasi secara lebih efektif dan efisien, sekaligus memperkuat peran koperasi dalam perekonomian lokal.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi, Liana Andriani, serta diikuti 68 pengurus KDKMP.

Dalam sambutannya, Liana Andriani menyampaikan harapannya agar pelatihan ini mampu mendorong peningkatan kualitas manajemen koperasi dan memperkuat kesiapan pengurus menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompetitif.

Pada kesempatan yang sama, Koperasi Kana yang diwakili Ello Harfandy memperkenalkan program unggulan mereka, Koperasi Manis.

Melalui program tersebut, Koperasi Kana menyediakan pendanaan operasional sebesar Rp2 juta per bulan bagi setiap KDKMP yang berpartisipasi.

Produk didistribusikan melalui sistem konsinyasi tanpa uang muka, dengan potensi transaksi mencapai Rp200 juta per bulan untuk tiap koperasi.

Ello menjelaskan bahwa Koperasi Manis bertujuan membangun jaringan distribusi pangan, khususnya gula putih, di seluruh koperasi di Indonesia.

Dinas Koperasi dan UKM Jambi gelar pelatihan untuk tingkatkan efisiensi dan manajemen koperasi daerah.

TAGS   koperasi  Diskukm Jambi  koperasi Kana  distribusi pangan  koperasi manis 
