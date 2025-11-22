Kolaborasi Dinas KUKM Kota Jambi - Koperasi Kana Dorong Efisiensi & Distribusi Pangan

Sabtu, 22 November 2025 – 17:55 WIB

jpnn.com, JAMBI - Dinas Koperasi dan UKM Kota Jambi menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Aula BKPSDM Kota Jambi.

Pelatihan itu bertujuan meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengelola koperasi secara lebih efektif dan efisien, sekaligus memperkuat peran koperasi dalam perekonomian lokal.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi, Liana Andriani, serta diikuti 68 pengurus KDKMP.

Dalam sambutannya, Liana Andriani menyampaikan harapannya agar pelatihan ini mampu mendorong peningkatan kualitas manajemen koperasi dan memperkuat kesiapan pengurus menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompetitif.

Pada kesempatan yang sama, Koperasi Kana yang diwakili Ello Harfandy memperkenalkan program unggulan mereka, Koperasi Manis.

Melalui program tersebut, Koperasi Kana menyediakan pendanaan operasional sebesar Rp2 juta per bulan bagi setiap KDKMP yang berpartisipasi.

Produk didistribusikan melalui sistem konsinyasi tanpa uang muka, dengan potensi transaksi mencapai Rp200 juta per bulan untuk tiap koperasi.

Ello menjelaskan bahwa Koperasi Manis bertujuan membangun jaringan distribusi pangan, khususnya gula putih, di seluruh koperasi di Indonesia.