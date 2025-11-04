Kolaborasi Dorong Hilirisasi Ijazah Digital dan Talenta Keamanan Siber

jpnn.com, JAKARTA - PERURI dan Telkom University menjalin kolaborasi strategis untuk memperkuat hilirisasi aplikasi ijazah digital sekaligus menyiapkan talenta digital masa depan.

Pertemuan antara kedua institusi berlangsung di Kantor PERURI Jakarta, akhir Oktober 2025, sebagai bagian dari Program Kampus Berdampak yang digagas Telkom University.

Kerja sama ini membahas sejumlah inisiatif penting, termasuk penguatan tata kelola data akademik berbasis digital trust dan penerapan ijazah digital yang lebih aman dan efisien.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan sekaligus memperkuat integritas ekosistem data akademik nasional.

Direktur Digital Business PERURI, Farah Fitria Rahmayanti, menegaskan pentingnya membangun budaya keamanan digital yang berlandaskan kepercayaan dan integritas.

“Budaya keamanan digital harus dibangun di atas dasar kepercayaan. Melalui kolaborasi seperti ini, kita tidak hanya membangun sistem, tetapi juga menyiapkan generasi yang mampu menjaga integritas data dan keaslian identitas di era digital,” ujarnya.

Wakil Rektor Bidang Akademik Telkom University, Dr. Parman Sukarno, S.T., M.Sc., Ph.D., menilai sinergi ini sebagai langkah konkret agar teknologi pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan industri nasional.

“Kami berkomitmen memastikan pendidikan Telkom University relevan dengan kebutuhan industri. Melalui kerja sama dengan PERURI, kami ingin memperkuat keamanan data akademik sekaligus memperluas riset dan implementasi di bidang identitas digital serta keamanan siber,” ungkapnya.