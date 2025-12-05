Kolaborasi Eloi Coco dan KAS Hadirkan Tren Wewangian 2026

Jumat, 05 Desember 2025 – 11:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Eloi Coco Industries bersama PT Karya Aroma Sejahtera menggelar acara eksklusif bertajuk Eloi Coco x Karya Aroma Sejahtera di Eloi Coco Hall.

Agenda ini menjadi momentum peluncuran rangkaian wewangian terbaru karya perfumer Karina Mandala, yang dikenal dengan pendekatan artistik dan pemahaman terhadap pasar parfum modern.

Kolaborasi kedua perusahaan ini tidak hanya menampilkan inovasi aroma, tetapi juga memperkuat posisi industri fragrance lokal.

Melalui seri wewangian terbaru, keduanya berharap dapat menginspirasi konsumen, pelaku industri, serta brand lokal yang tengah mencari identitas aroma yang relevan dan kompetitif.

Acara dibuka oleh Direktur PT Eloi Coco Industries, Sacheev Dodani, yang menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan sebagai pendorong pertumbuhan industri wewangian nasional.

Dia menyebut rangkaian terbaru tersebut diperkirakan menjadi acuan tren parfum menjelang 2026.

Sesi berikutnya menghadirkan representatif dari PT Karya Aroma Sejahtera yang membagikan pandangan terkait tren aroma masa depan, perkembangan teknik formulasi parfum modern, serta peluang kolaborasi lintas industri.

Pemaparan ini memperkaya wawasan tamu undangan mengenai arah baru industri wewangian Indonesia.