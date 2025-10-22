Kolaborasi Global dan Inovasi Lokal Warnai Pacific Coatings Show & Conference 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pacific Coatings Show & Conference (PCS) 2025 kembali digelar sebagai ajang bisnis dan inovasi paling komprehensif di Asia Tenggara untuk industri cat, pelapis, perekat, dan bahan kimia konstruksi.

Acara itu digelar selama tiga hari pada 29 hingga 31 Oktober 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.

Pengunjung akan menemukan beragam produk unggulan, teknologi mutakhir, serta ramah lingkungan dari berbagai negara mulai dari Jerman, Korea Selatan, China hingga Indonesia.

Salah satu perusahaan unggulan yang akan memamerkan produknya adalah Wilhelm Niemann GmbH & Co. dari Jerman, yang merupakan produsen mesin premium untuk industri cat, pelapis, dan bahan kimia.

Perusahaan itu dikenal melalui lini produk Kreis-Dissolver, Kreis-Basket-Mill, dan Kreis-Dissolver -Butterfly. Mereka telah memasok lebih dari 5.000 unit mesin ke berbagai negara di dunia.

“Seluruh mesin kami dirancang dan diproduksi di Melle, Jerman, dengan standar Made by NIEMANN / Made in Germanyyang menghadirkan efisiensi tinggi dan hasil dispersi yang sempurna bagi industri cat dan pelapis modern. Teknologi fine grinding dan dissolver mereka telah menjadi tolok ukur global untuk produksi coating berkualitas tinggi yang konsisten,” ujar perwakilan Wilhelm Niemann.

Sementara perusahaan asal Korea Selatan, FTC Korea akan menghadirkan beragam additives untuk industri cat dan pelapis yang berfungsi meningkatkan performa, daya tahan, serta karakteristik permukaan coating.

Additives produksi FTC Korea dirancang untuk mendukung formulasi coating ramah lingkungan, sekaligus membantu produsen mencapai efisiensi maksimal dalam proses produksi tanpa mengorbankan kualitas hasil akhir.